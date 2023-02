"Agenzia immobiliare inesistente, occhio alla truffa"

Salve, faccio questo post per mettere in guardia su una truffa di cui stavo per cadere vittima: ho mandato il curriculum in lungo ed in largo in questi giorni e sono stata contatta da una persona che offriva un posto di lavoro come segretaria di un'agenzia immobiliare (annuncio trovato su subito.it). Ho scoperto però che era tutta una truffa: l'agenzia (Euroos casa) è inesistente, i messaggi di risposta completamente sgrammaticati, il numero da cui mi contattavano inesistente (probabilmente generato dal computer). Ho letto su internet che gli stessi identici messaggi sono stati inviati ad altre persone in Italia. Fate attenzione a questo genere di truffe e diffidate da proposte provenienti da questa mail: hilifevale@libero.it .