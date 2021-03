Vaccini a Trieste, la segnalazione: "Oggi situazione efficiente"

Oggi mi sembra un’organizzazione più che efficiente. Sono arrivato 20 minuti prima dell’appuntamento, nessun problema per il parcheggio, tre agenti della Polizia Locale che gestivano la breve fila esterna, facendo arretrare gli ansiosi che si erano presentati con ore di anticipo. Nella enorme sala d’attesa gli operatori spiegano come fare a chi ne ha bisogno e come compilare le semplici autocertificazioni. Poi, seduto in comodità a distanza dagli altri, le gli operatori chiamano con il megafono su base oraria. Ci sono i sevizi igienici, ordine e spazio. Per ora direi tutto davvero ok!