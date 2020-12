Any Given Christmas: record di visualizzazioni per il successo natalizio dei Doober Dan

“Any Given Christmas” è il titolo dell’ultima Hit natalizia dei Doober Dan, la formazione musicale Triestina che grazie al successo del brano e al videoclip di Giulio Ladini ed Enrico Lucarelli sta raggiungendo le quasi 100mila visualizzazioni sommando le diverse piattaforme social sulle quali è stato “caricato”. Nati quasi un anno fa, i Doober Dan sono un trio musicale con Marko Ota alla Chitarra, Edi Forni al Basso e Leonardo Zannier che si cimenta nel doppio ruolo di Cantante e Batterista.

La Produzione è affidata a Moreno Buttinar ed alla Epops Music che ha contattato Davide Linzi al Mixer per le registrazioni, Michele Bonivento alle Tastiere ed Alexia Pillepich con Gerry Zannier al reparto Cori. Un Natale in chiave “Noir” quello dei Doober Dan; non si sente ne il profumo del panettone, ne si sente lo sfrigolio delle carte dei pacchetti sotto l’albero, ma piuttosto ci si interroga su quali siano i giusti valori da risvegliare e quando farlo! Con i primi giorni del 2021 i Doober Dan ritorneranno in studio per registrare il loro primo CD Con il titolo provvisorio: “The Atom Industries Experience”!

https://youtu.be/CMzH6ZWkCJQ