Privatizzazione dell'asilo di Roiano, le ragioni del no: "E' ora di far sentire la nostra voce"

È arrivato il momento per noi, cittadine ed educatrici dei nidi d’infanzia, di far sentire anche la nostra voce. Vediamo che c'è molta difficoltà a portare alla luce quello che sta succedendo probabilmente perché non c'è niente di cui esser orgogliosi per i nostri rappresentanti politici, chiamati certo a far scelte difficili ma nel settore sbagliato, perché signori, i bambini non si toccano e l'educazione, insieme alla sanità e alla sicurezza devono esser messi al primo posto di ogni amministrazione. Siamo qui a dire che sono ancora in tempo ad invertire la rotta. Il motivo di tutta la nostra mobilitazione per salvare l'asilo nido di Roiano dalla concessione è perché sarà il primo, perché il piano è già scritto e non serve aver grandi doti da veggenti per capirlo, basta fare come abbiamo fatto noi, educatrici supplenti ed andare a tutte le riunioni delle circoscrizioni, le commissioni e i consigli comunali.

Qui il discorso si sposta ad un piano più alto, che è il ruolo nostro di educatrici, parliamo al femminile perché è ancora una professione prevalentemente tale ed è evidente che questa amministrazione non ha problemi a tagliare su noi donne, su una professione che richiede anni e anni di studio eppure nel privato viene pagata meno di qualsiasi altro lavoro che non includa l'alto livello di responsabilità a noi richiesto. Sì perché noi ci occupiamo di bambini e il loro benessere riflette il nostro. Sottopagate, sfruttate e spesso ricattate con contratti a termine le educatrici nel settore privato portano avanti il loro lavoro con grandissima professionalità ma anche tanta stanchezza, spesso poi si arriva al punto dopo tanti anni e sacrifici di dire basta, chi tenta un concorso e chi invece cambia proprio mestiere.

La nostra amministrazione lo sa bene, avendo la parte politica affermato durante la seconda commissione che "il personale è messo al primo posto di qualsiasi amministrazione e la contrattualità del pubblico deve essere trainante ma che purtroppo non è possibile imporre al privato i contratti del pubblico" . Guarda caso però il risparmio che il comune ottiene dando in concessione il nido è proprio sulla nostra pelle, di noi supplenti che da anni lavoriamo per questa amministrazione e l'unica rassicurazione è che l'amministrazione non chiederà di ribassare ulteriormente gli stipendi ma che ci si baserà sui contratti previsti dal contratto nazionale delle cooperative la cui retribuzione è già ben che inferiore. Spesso in cooperativa si lavora con un contratto part time, benché poi le ore lavorate reali siano quelle di un full time, per portarsi a casa poco più di 1000 euro al mese.

Appurato che non ci sarà nessun giovamento a fare questa scelta, né per le lavoratrici, né per i bambini e nemmeno per le famiglie che per lo stesso identico servizio, se rimarranno fuori dai 33 posti previsti come comunali, dovranno pagare per accedere ai 33 posti messi a disposizione dal privato con una retta che mediamente è di 700 euro al mese (con uscita alle ore 16), dipendendo completamente dai bonus regionali se ci saranno e se riusciranno a coprire tutto l' importo e tutte le domande. E se il Comune prenderà questa strada in futuro, dando in concessione altri nidi comunali, i posti a tariffa comunale verranno dimezzati e aumenteranno le famiglie che dovranno pagare i costi altissimi dei privati.

Ma allora perché privatizzare? Non abbiamo risposta a questa domanda da parte della maggioranza se non in termini vaghi, eppure anche al loro interno chi ha le reali competenze per parlare di educazione argomenta molto bene la contrarietà a questa scelta. La maggioranza va in televisione dicendo di auspicare maggiore collaborazione con l'opposizione, però loro in quell'aula se ne stanno zitti e se parlano chiedono cose che in una democrazia non dovrebbero nemmeno esistere come alla seconda commissione, in cui un consigliere ha provato a mettere ai voti che la delibera fosse licenziata immediatamente senza più ascoltare la controparte. Imbarazzante considerato che era stata convocata per poter riprendere i lavori dopo aver ricevuto dei dati che l'opposizione aveva richiesto nella prima commissione e che non sono mai arrivati.

Al termine di una delle circoscrizioni, dopo che era stato votato parere sfavorevole alla delibera, un consigliere di FdI, con tanto di gestaccio, ci ha urlato dicendo "andate andate! Tanto passa comunque!!". Consiglieri che ci dicono che se a noi non va bene possiamo cambiare lavoro buttando nel gabinetto tutti gli anni di studio fatto, i corsi supplementari per rincorrere la normativa che mutava, tra cui la nuova legge 55/2024 che vincola chi vuole esercitare la professione di educatore ad essere iscritto ad un ordine. Già questo dovrebbe sottolineare l'alta professionalità e l'importante valenza del nostro mestiere. Dopo tutti i nostri sacrifici è chiedere troppo poter arrivare a fine mese con uno stipendio decente? Lavorando serene senza rischiare infortuni e burn out? Dalla stampa cittadina si apprende che una delle motivazioni che porta a questa scelta è la difficoltà a reperire personale.

Affermazione interessante visto che il Comune ha a disposizione 2 graduatorie, una per soli tempi determinati e una sia per tempi determinati sia per indeterminati, per un totale di più di 100 potenziali educatori. Concorsi che al comune sono costati in termini di attuazione e che l’ultimo si è svolto solo 2 anni fa. Per non parlare degli educatori che hanno già raggiunto i requisiti per le stabilizzazioni. Il Comune di Trieste ha già esperienze di privatizzazione nei servizi educativi (mensa e ausiliari): le condizioni di lavoro sono esattamente le stesse che abbiamo riscontrato nelle cooperative che gestiscono le educatrici: se manca il personale, una persona rimane da sola con tutto il carico di lavoro sulle spalle, se ci sono pochi bambini presenti ordinano di diminuire le ore di lavoro, pur dovendo fare le stesse cose, e ciò vuol dire meno paga, oppure la persona lavoratrice non serve e viene messa in ferie forzate (terminando i giorni di ferie talvolta) o in altre occasioni i permessi vengono usati per tappare le ore di una giornata piena.

Molte ore vengono “regalate” non esistendo la banca ore. La maggior parte degli scioperi di quest’anno scolastico che si sono verificati presso nidi, scuole dell’infanzia e sis sono stati indetti proprio dalle mense e hanno avuto una numerosa adesione. Non ce la fanno più! Questa è la situazione che vogliamo anche per i servizi prettamente educativi? Siamo qui a gridare forte "Giù le mani dall'educazione pubblica e giù le mani da noi educatrici!!". Se saremo costrette a cambiare lavoro impareremo a far le linguacce che abbiamo visto si guadagna bene.