Auto danneggiata in via Scomparini, si cerca il responsabile

Via Eugenio Scomparini, 2 · Barriera Nuova - Città Nuova

Parcheggia l'auto in via Scomparini 2 e la ritrova danneggiata. Il fatto è stato scoperto dalla proprietaria venerdì 22 aprile alle ore 18. "È stato un altro veicolo (auto/camion spazzatura/camion) - scrive la proprietaria -. È successo probabilmente nella notte o nel tardo pomeriggio del 21 aprile. Visti gli ingenti danni e visto che c'è un indagine in corso, si invita la persona responsabile ad autodenunciarsi". Chiunque abbia visto qualcosa, contatti la redazione.