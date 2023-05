Mostra con evento benefico per il Burlo: "Azul" di Alessandro Siviglia

Sabato 6 maggio alle ore 18:30 inaugura, presso la sala Xenia di Trieste, a cura di Emanuela Audia, la mostra Azul dell’artista contemporaneo Alessandro Siviglia. Alessandro Siviglia, pittore italiano nato a Salerno, affonda le sue radici nel graffitismo, nei primi anni del 2000 fonda la sua prima “crew” e realizza murali in diverse città italiane ed estere. Il 6 maggio sarà un’occasione per conoscerlo e vederlo in azione, anzi realizzando proprio un’opera insieme a lui. Al progetto espositivo, infatti, la curatrice Emanuela Audia, ha legato un evento benefico: UN QUADRO PER IL BURLO. L’artista farà il bozzetto di un’opera e inviterà i partecipanti che vorranno prenderne parte, a completarla ognuno con una pennellata di colore. Poi l’opera sarà messa all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste. “Tu porta il cuore, pennello e colori te li diamo noi”.