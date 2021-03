La Bora fa volare in acqua migliaia di euro appena prelevati: i passanti le recuperano

"Nella mattinata di oggi intorno alle ore 11, mentre una Squadra dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani si trovava in zona Piazza Ponte Rosso, notavamo numeroso banconote che volavano e finivano nel canale, subito dopo il proprietario che era appena uscito dalla banca, cercava di riprenderle, ma con poca fortuna, naturalmente abbiamo subito formato un cordone, e individuato un punto di raccolta in acqua e aiutato il mal capitato a recuperare le banconote. La corrente dell'acqua ha dato una mano a far confluire le banconote piano piano e una alla volta verso il punto di raccolta. Alla fine sono state recuperare quasi tutte le banconote 500,00 € circa. Quasi tutte perché, quando stavamo andando via dopo i ringraziamenti del signore che li aveva persi ed era già andato via per asciugare a casa i soldi caduti in acqua, abbiamo visto un distinto signore che facendo finta di assistere alla scena, aveva messo un piede sopra ad una banconota, aspettando che ci allontanassimo per poi chinarsi e, velocemente, raccoglierla mettendosela in tasca, andando via verso le rive: chiaro esempio di civiltà e altruismo".