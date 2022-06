"Auto incendiate a Borgo San Sergio, nessuno si domanda perché?"

Ho letto l'articolo per i 160 anni della Polizia Locale, si dà grande risalto alle nuove funzioni del Corpo a scapito del controllo del territorio e della presenza di pattuglie a piedi. A conferma di quanto detto l'aumento di vetture e camper abbandonati da anni a Borgo San Sergio in via Rosani e Batagely, con le gomme sgonfie e ricoperte di foglie e escrementi. Nessuno si è posto la domanda del perché in poco tempo sono stati bruciati dei camper? Forse la gente è stufa di avere sotto casa questi "ruderi"? Non lasciamo che il rione torni al degrado degli anni Ottanta visto che sono stati investiti soldi pubblici per renderlo fruibile a bambini e anziani. Grazie FB