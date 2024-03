Karate, Bruno Danovaro è il più giovane Nono Dan al mondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TRIESTE - Il campione del mondo pro arti marziali Bruno Danovaro, imbattuto da 115 matches, dalla Croazia, fresco nono Dan, cintura rossa, il più giovane nono Dan al mondo, grado rilasciato per la sua carriera da atleta, di Gran Maestro, dirigente sportivo e promotore dei valori positivi e sani dello sport come la lotta al doping e alla droga in ambito sportivo. Danovaro rientrerà il 28 aprile in gara a Vienna per combattere nella lotta tradizionale Svizzera.