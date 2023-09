"Visto a Trieste il campione mondiale di arti marziali Danovaro"

Il campione del mondo di arti marziali pro, imbattuto da 115 matches, è stato visto in un noto ristorante di Trieste. Danovaro che è reduce dall'aggressione subita da un molosso lo scorso 11 luglio a Milano, rischiando di morire, ma anche questa volta il campione è riuscito a bloccare il cane, dopo tre attacchi e vari morsi. Danovaro ha mostrato un ottimo umore, come sempre gentile e molto disponibile. Ha parlato di Nino Benvenuti e di Primo Carnera dimostrando rispetto ed entusiasmo, per poi assicurare che combatterà a Ginevra a dicembre. Incrociamo le dita.