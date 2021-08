Calici di Stelle raddoppia a Duino Aurisina: due serate dedicate al vino e al territorio

Le serate di “Calici di Stelle” a Sistiana raddoppiano quest’anno: venerdì 6 e sabato 7 agosto p.v., nella splendida cornice vista mare dell’Infopoint – Palazzina del Turismo (ex AIAT), dalle ore 19.30 alle ore 23.30. L’edizione regionale 2021 di Calici di stelle, la grande manifestazione di mezza estate dell’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento Città del Vino, con il patrocinio nazionale dell’Agenzia Nazionale Turismo ITALIA, si svolge quest’anno in ben 20 località della nostra Regione. L’evento è promosso dalla Pro Loco Mitreo con il patrocinio, la collaborazione e il contributo del Comune di Duino Aurisina, di Promoturismo FVG, della Cassa Rurale FVG, l’Assoi di ESTECO SpA che presenterà al pubblico la sua app Vinnie, dell’associazione SDGZ URES e Sapori del Carso Okusi Krasa e di numerose realtà locali che, per il quarto anno consecutivo, supportano la Pro Loco Mitreo nell’organizzazione dell’attesissimo appuntamento.

I produttori

Due serate dedicate alla promozione del territorio, alla degustazione di un’ampia selezione di vini delle nostre zone in abbinamento alle specialità gastronomiche. Il panorama mozzafiato sulla baia di Sistiana farà da cornice ai vini dei nostri produttori: Azienda Agricola Zidarich, Bajta - Fattoria Carsica, Tenuta Vini Skok, Azienda Agricola Rizzi - Piè di Mont, Cantina Odoni, Andrej Bole, Azienda Fior Rosso, Azienda Agricola Tacoli Asquini, Azienda Agricola Škerk, Vinakras z.o.o. Sežana, Azienda Agricola Colja Jožko, Ostrouška, Azienda Agricola Lenardon Bruno, Agriturismo Grgič, Agriturismo Skerlj. I produttori, di persona, racconteranno con passione ed entusiasmo come nascono e si degustano i loro vini, affiancati dai sommelier dell’ Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia saranno addetti alla mescita e a disposizione del pubblico per consigli e indicazioni pratiche per apprezzare al meglio i vini presentati.

Gli ospiti

Ospiti delle due serate: Pierpaolo Foti che accompagnerà le degustazioni di venerdì 6 agosto con la magia del suo violino, Mauro Pelaschier , sabato 7 agosto, che allieterà il pubblico con racconti di mare e un’APP dedicata al vino, Vinnie, un’assistente virtuale che i partecipanti avranno modo di sperimentare durante le due serate. Il dj Orio di Brazzano sarà presente con le sue selezioni musicali di sottofondo. A causa delle disposizioni sanitarie vigenti, i posti sono limitati; la prenotazione è obbligatoria, telefonando ai numeri : 348 5166126 - 349 6649480, oppure via mail a prolocoaurisina@libero.it.