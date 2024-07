"Minacce da camionista di ditta rinomata, cerco testimoni"

Cerco testimoni di pesante aggressione verbale con minacce, subita da me e mia moglie fino a dover chiedere aiuto ai carabinieri. Lo scorso 1 luglio ero a fare la spesa con mia moglie presso un supermercato. Dopo aver terminato, sono tornato alla mia macchina che, ammetto, non era parcheggiata perfettamente ma non creava ostacolo fino a quel momento. Quando sono tornato ho trovato un camionista che doveva scaricare e mi ha chiesto con educazione, anche se un po' rigida, di spostare la macchina. Ovviamente, mi sono subito spostato e il camionista è salito sul camion. Poi, non so cosa gli sia preso, è sceso nuovamente venendo verso di me e da lì ha cominciato, di fronte a mia moglie, a minacciarmi di morte dicendo che voleva spaccarmi la testa contro la mia macchina. Ha continuato a lungo con le sue minacce e con epiteti che si possono immaginare.

Il tutto è proseguito anche mentre stavo parlando con i carabinieri al telefono e stavano ascoltando. Infatti, il camionista solo poco prima del loro arrivo si è allontanato e ha spostato il camion che era anche contromano in viale Ippodromo. La cosa strana è che i suoi amici e colleghi, anziché fermarlo, mi dicevano che dovevo capirlo perché guida da 12 ore e poverino è stanco (cosa non possibile, pena ritiro patente). Io ho la malattia di Lobstein e fragilità ossea, non ho modo di difendermi. Se cercassi di dare solo uno schiaffo mi sfracellerei una mano. Se il camionista avesse attuato la minaccia di spaccarmi la testa, non sarei qui a raccontarlo. Mi ha salvato l'aver chiesto aiuto ai carabinieri mentre i colleghi del camionista, incredibilmente, stavano a guardare. Ho anche subito minacce di morte di fronte a mia moglie. C'era una signora straniera che era presente per tutto il tempo sin dall'inizio e c'erano persone alle finestre che hanno sentito e visto tutto, senza contare quanto ha visto e subito anche mia moglie e quanto ascoltato dai carabinieri al telefono.

Oggi devo difendermi dalle calunnie, calunnie facilmente dimostrabili anche senza parole perché ho 61 anni, sono alto 1,50 m e soffro della malattia di Lobstein. Il responsabile dell'azienda dove lavora il camionista, cortesissimo e ovviamente estraneo ai fatti, ha risolto il problema chiedendomi scusa con un SMS. I carabinieri mi hanno chiesto cosa voglio guadagnarci. Forse, solo poter andare a fare la spesa senza paura, paura del menefreghismo di come tanti hanno assistito senza far nulla, e se non facessi nulla sarei come loro, a guardare l'aggressione del prossimo nonno. Cerco testimoni.