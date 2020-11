"No ticket per i carrelli delle barche, a Barcola pagano solo i camper": lo sfogo di un lettore

Nel grande piazzale di Barcola c'è una disparità di trattamento: per i camper (anche per i visitatori) è stato istituito il posteggio a pagamento, mentre per i carrelli di barche e gommoni che stazionano tutto l'anno (e sottraggono posto alle automobili) è gratis. Nel codice della strada sembra che ci sia un divieto nel lasciare staccato un carrello, una roulotte o qualsiasi rimorchio.

La replica arriva dalla Polizia Locale: "Metà circa del park Bovedo - spiegano - è in concessione alla Società Velica Barcola Grignano proprio per quanto riguarda i carrelli delle imbarcazioni".