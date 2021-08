Via Ottaviano Augusto, 20 · Trieste

La scalinata laterale di accesso alla vecchia stazione di Campo Marzio versa in condizioni di notevole degrado. Sarebbe opportuno un intervento più frequente del servizio di nettezza urbana per rimuovere i resti dei bivacchi, per mantenere l'area almeno pulita!