Cani incontinenti, padroni peggio delle bestie

In via Napoleone Cozzi, nel rione di San Giovanni, ogni due metri c'è una merda di cane. Cane di grossa taglia, che gira per le vie accompagnandosi ad un padrone che evidentemente non ha alcun rispetto per la comunità in cui vive. In zona c'è anche una scuola, con bambini che giocano in giardino. Ma non è tutto. Anche nel tratto di strada per Longera, davanti agli occhi degli studenti del liceo sloveno Prešeren, i cani (forse lo stesso) manifestano incontinenze stomachevoli. In quel passaggio la puzza è abominevole. Signori padroni, siete peggio delle bestie.