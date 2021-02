Cantiere fermo da oltre un anno in via Boccaccio: la segnalazione

Segnalo nuovamente (mia prima segnalazione il 23/06/2020) che in via Boccaccio angolo via Gazzoletti, sono posizionati due cavalletti, con relativi sacchi antivento, segnalanti sia l'avviso di pericolo per i pedoni che di un ipotetico cantiere di lavoro. Infatti, proprio in corrispondenza del manto stradale c'è un avvallamento con una buca. Detti cavalletti si trovano lì dal mese di dicembre 2019 (o forse anche prima) e, paradossalmente, creano loro stessi pericolo ai pedoni. Sarebbe possibile ripristinare l'asfalto e quindi il transito per le persone che usufruiscono anche del parco giochi sovrastante? (bambini con bici, mamme, anziani ecc.). Grazie