Incidente in piazza Duca degli Abruzzi: cercasi testimoni

Sono stato coinvolto in un incidente stradale in piazza Duca degli Abruzzi di fronte alla Capitaneria di porto il giorno 5 febbraio 2021 alle 19.25 e sto cercando urgentemente testimoni tra le circa 10 persone presenti a piedi in loco o, ancor meglio, il conducente dell'auto a due volumi bianca ferma allo stop del molo IV che dovrebbe aver avuto la visuale migliore. Colgo l'occasione per ringraziare quanti quella sera si sono preoccupati per il mio stato di salute, chiamando addirittura l'ambulanza e prestandomi i primi soccorsi. Ora la mia priorità è quella di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Prego di contattarmi al numero 3774867164, Renzo.