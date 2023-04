"Chissà se lo sai?", alla scoperta delle curiosità della musica italiana

In scena per la prima volta lo spettacolo Chissà se lo sai. Le curiosità della musica italiana raccontate in uno spettacolo con musica dal vivo. Un balzo nel passato fra la fine degli anni '50 e gli anni moderni con degli aneddoti sulla vita dei artisti e delle canzoni in tono divertente. Sabato 15 Aprile alle ore 20:30 alla sala Lelio Luttazzi di Trieste. Acquista i biglietti su TicketOne In collaborazione con Comune di Trieste Rex Cafè Gourmet Pineta Pizza Club Lega Nazionale A cura di Sandra Loredan