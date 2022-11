Torna il cineforum Campi Elisi 2000, al via la 49esima edizione

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia e superando diverse difficoltà, il direttivo del Cineforum ha il piacere di presentarvi la 49a stagione del Cineforum “Campi Elisi 2000”. Il cineforum riprenderà il 15 novembre (come di consueto al martedì alle 20.30) con la proiezione di sei film fino al 13 dicembre e riprenderà il 14 marzo fino al 18 aprile con altri sei film (in modo da evitare la stagione più fredda). Abbiamo scelto film che non hanno girato tanto nelle sale, sperando siano apprezzati. Quest’anno abbiamo ridotto il costo dell’abbonamento a 50 euro, ed il costo ridotto di 30 euro per i giovani fino a 30 anni. Il calendario e un accenno alle trame saranno disponibili (come tutte le schede) sul gruppo Facebook “Cineforum Campi Elisi 2000”. La consueta prevendita si terrà nelle giornate del 10, 11 e 14 novembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso l’ufficio parrocchiale in via don Sturzo 2. Per qualsiasi problema o richiesta di informazioni potete inviare una e-mail all’indirizzo tullio9@gmail.com, o telefonare al 3356403033 (Davide Martini).