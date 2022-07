Giorgio Wittreich molla Italexit: "A Trieste nessuna idea"

Dopo l'annuncio di qualche mese fa della scelta di avvicinarmi al partito di Paragone Italexit, mi vedo costretto a ritrattare. Purtroppo le mie idee coincidevano con le tematiche e le proposte a livello nazionale ma a livello territoriale non esiste nessuna proposta o idea. Le mie perplessità nei confronti del direttivo e organizzativo a livello regionale sono rimaste se non peggiorate. Quando assieme a Marco Prelz e Deborah Matticchio, referente politico e responsabile provinciale, lanciai l idea di proporre soluzioni su temi locali e quando proposi di utilizzare i social network per informare le persone sulle nostre iniziative, informative o luoghi e orari degli incontri, suscitammo solo fastidi nel direttivo.

Già di per sé ero entrato in maniera lieve credendo in un miglioramento che non sono stato in grado di vedere. In più se consideriamo il costo del tesseramento annuale esagerato e che la giustificazione da parte del direttivo riguardava il fatto che "Italexit non è per tutti", beh allora effettivamente non è un ideale che mi corrisponde. Sono uscito dalla Lega per un discorso di coerenza, nei confronti delle mie idee e dei miei principi, non sono entrato in Italexit per lo stesso motivo. Credo che non avendo nessun partito con cui non possa andare contro ai miei principi e alle mie idee resterò fino a fine mandato con il gruppo misto e, a malincuore, resterà la mia unica esperienza politica. Giorgio Wittreich