In collaborazione con la poetessa Maria Ivana Trevisani propongo una riflessione su quanto è successo il 26 febbraio a Crotone. Penso che la musica, unitamente alle immagini e alle parole, possa suscitare una ribellione delle coscienze perché eventi come questo non si ripetano più. La musica è composta da Dorian Dionisi e cantata da Francesco Bach.