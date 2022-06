"In via Boccaccio strade sporche e cestini stracolmi di deiezioni canine"

Con l’arrivo della stagione estiva e conseguente incremento dei turisti la città necessiterebbe di una maggiore attenzione per quanto concerne l’igiene urbana (spazzamento, svuotamento cestini, manutenzione aree verdi). Segnalo in particolare nella mia zona, via Giovanni Boccaccio, vista la massiccia presenza di animali domestici (cani) e relativi padroni non educati, ci sarebbe la necessità di una maggiore pulizia: ad esempio le strade e i marciapiedi che sono immondi, cestini delle deiezioni canine stracolmi con conseguenti miasmi. Faccio inoltre presente che una delle poche aree verdi attrezzate della zona, il Giardino Leonor Fini, è stato da poco ‘sistemato’, ma non si è pensato di ampliare l’area bambini (bensì quella cani), realizzare un minimo di arredo urbano (es panchine) e piantumazione di cespugli/alberi. Sono 4 anni che c’è una segnaletica di lavori in corso sul marciapiede, ma di lavori non ne ho mai visti, anzi è sempre più sconnesso con conseguenti possibili cadute. La civiltà di una città si vede anche e soprattutto da come si curano gli spazi condivisi!