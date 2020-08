Trieste città della scienza o del degrado? La segnalazione di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione: "In giornate come questa, dove Trieste si prepara a tagliare il nastro di ESOF 2020 presentandosi al mondo come città europea della scienza e la sua naturale bellezza si esalta con la presenza sulle sue banchine di yacht unici al mondo, non si può non essere turbati dal contrasto con lo sporco e il degrado delle sue rive nell'area del retro della pescheria e del bar Il Pinguino, usate come latrine e deposito di bottiglie svuotate durante gli incontrollati sballi notturni e prive del diritto di venire ripulite almeno di tanto in tanto".