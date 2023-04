Discariche abusive in Carso, a Banne la situazione è "pietosa"

Gallery

















Numerose discariche, usate pure di recente, in zona ex caserma Monte Cimone, lato il cosiddetto campo carri. Personalmente segnalato alla Stazione Forestale di Opicina e alla Polizia Locale, con esito come da immagini, unico cenno di passaggio da parte di qualche preposto sono i vari nastri di segnalazione. Forse aspettano che la bora continui a distribuire carta, isolante. Per i boschi è una situazione pietosa, è degradante.