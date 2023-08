Salta la domiciliazione bancaria di due bollette: staccato il gas a disabile

Desidero segnalare un fatto di grave inefficienza imputabile a Estenergy, di cui sono testimone per motivi legati alla mia professione di avvocato. Preciso che i virgolettati nel testo che segue sono tratti da comunicazioni ufficiali di Estenergy. In data 1° agosto u.s. una mia assistita, che è disabile, si è vista sospendere la fornitura del gas da parte di Estenergy per il mancato pagamento di due bollette, di cui una da € 25,45, per un totale di € 278,32. Faccio presente che la signora ha versato puntualmente negli ultimi due anni circa € 5.500,00 al gruppo societario di cui fa parte Estenergy e che da molto tempo anni ha scelto la domiciliazione bancaria per il pagamento, sistema che evidentemente per queste due fatture non ha funzionato. Ad ogni buon conto, lo stesso 1° agosto la mia assitita ha provveduto al pagamento e ho segnalato a Estenergy l'urgenza del ripristino della fornitura, considerate le condizioni di salute della loro cliente".

"Oltre a comunicare via mail, chiamavo il numero dedicato di Estenergy e mi veniva assicurato che il servizio sarebbe ripreso al più tardi il giorno dopo. Il giorno dopo ricevevo una mail di Estenergy, con cui si informava „che stiamo provvedendo a contattarla telefonicamente per comunicarle l'appuntamento di intervento da parte del tecnico per la riattivazione della fornitura al numero, ma si attiva sempre la segreteria“. Il prestesto appare grottesco, in quanto la società ben avrebbe potuto:

- chiamare nell'orario di apertura al pubblico (9-12), come da messaggio della segreteria

- lasciare un messaggio nella segreteria telefonica

- ma soprattutto, il sigillo è stato apposto all'esterno dell'abitazione, senza che ci fosse bisogno di alcuna collaborazione da parte dell'utente e si ritiene sia possibile rimuoverlo pure dall'esterno

Dal sito del Gruppo Hera si legge che questa "eroga servizi essenziali ai cittadini e ai clienti del territorio in cui opera. Nel nostro lavoro questo obiettivo è centrale, così come l'attenzione alla nostra base clienti". Forse la sospensione della fornitra del gas e il mancato diligente ripristino in un contesto come quello esposto non dimostra grande attenzione "alla base clienti" nell'erogazione di "servizi essenziali ai cittadini"

firmato, avvocato Giancarlo Augusto

