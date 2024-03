Escursioni guidate per scoprire la riserva naturale delle Falesie di Duino

La primavera è ormai alle porte e ricominciano le escursioni guidate lungo il sentiero Rilke organizzate dal Comune di Duino-Aurisina per promuovere la conoscenza della Riserva Naturale delle Falesie di Duino. Valorizzare e far conoscere la ricchezza di specie botaniche e faunistiche, la geo-diversità e le tracce e testimonianze dei fenomeni naturali e antropici che hanno plasmato questo incantevole e suggestivo lembo della costiera triestina, a cavallo tra il Carso e il mare, è l’obiettivo del calendario di escursioni guidate che ogni anno il Comune di Duino-Aurisina organizza avvalendosi della collaborazione dello staff WWF di biologi e naturalisti dell’Area Marina Protetta di Miramare.

Ad inaugurare il calendario di escursioni, sarà domenica 17 marzo “Falesie in fiore”, una passeggiata a tema botanico per celebrare la Giornata nazionale del paesaggio. Con la fine dell’inverno le falesie, apparentemente inospitali e monotone, iniziano ad animarsi: tra fiori che sbucano tra i sassi, piccole erbe profumate ai bordi delle rocce, uccelli che si preparano a nidificare e chiome che si riempiono di colori e profumi, tutto comunica che la natura si sta risvegliando con l'arrivo della primavera. La passeggiata, condotta da una guida naturalistica e botanico dell’AMP, sarà l’occasione per osservare questi cambiamenti e godere del paesaggio offerto da un luogo in cui natura e storia si intrecciano e si influenzano tra loro dando forma ad un ambiente davvero unico e suggestivo. Tutte le escursioni sono adatte ad adulti e famiglie con bambini dai 6 anni. La partecipazione è gratuita, ma il numero di posti è limitato e la prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi, inviare una mail a info@ampmiramare.it indicando nomi e cognomi dei partecipanti e un recapito telefonico e attendere la conferma scritta da parte dello staff dell’AMP.