"Nessun controllo, niente mascherine e assembramenti di camionisti": la segnalazione

Buongiorno, per segnalare che all'autoporto di Fernetti sono cessati i controlli della temperatura all'entrata; inoltre molti autisti provenienti da paesi esteri girano incuranti sia nel piazzale che all'interno privi di mascherina formando anche assembramenti. Certamente siamo in zona bianca, il che però non vuol dire che l'emergenza sia finita, ma arrivando loro da altri Stati la vigilanza ci dovrebbe essere anzichè comportarsi come se tutto fosse finito venendo meno al rispetto per noi operatori che ci lavoriamo ogni giorno.