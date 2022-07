Al via il primo festival internazionale di teatro per bambini

Inserito all'interno della rassegna artistica e culturale "Trieste Estate" prende forma il primo festival internazionale di teatro per bambini. In concorso sei spettacoli gratuiti portati in scena da compagnie provenienti da Italia, Slovenia, Croazia e Francia nel suggestivo giardino del Museo Sartorio. Gli spettacoli, seppur pensati per un pubblico di bimbi, sapranno catturare l'interesse anche dei loro accompagnatori. La giuria giudicherà le sei rappresentazioni del 8,9,10 luglio e 4,5,6 agosto per poi premiare i vincitori il 7 agosto. Facebook: https://www.facebook.com/dadadufestival/ Instagram: https://www.instagram.com/dadadufestival/

