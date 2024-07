"Se vi riprendono mentre rubate e vi beccano al bar pochi minuti dopo sarete intoccabili"

Mercoledì verso le 19 arrivo in bici davanti ad un negozio in via Pascoli per una spesa veloce. Lascio la bici davanti all'ingresso tra due macchine, sotto la telecamera del negozio - non la lego, tanto è pieno giorno sotto ad una telecamera e sto poco. In meno di 5 minuti compro quello che devo comprare, torno fuori e la bici non c'è più. Chiedo al gestore di dare un'occhiata alle riprese: due maschi adulti di origini nord africane, il primo porta un bambino in braccio e fa cenno all'altro. Senza esitazione, l'altro sale in bici e parte verso piazza Garibaldi, noto centro culturale. Chiamo la polizia, descrivo l'uomo e nel mentre mi faccio un giro sperando di trovare la bici. Stando al telefono con la polizia non trovo la bici, ma trovo il ladro. Si stava bevendo una birra proprio in un bar in piazza Garibaldi.

La polizia mi manda due volanti e ben sei agenti in una via adiacente. Questi stanno mezz'ora per il verbale, vanno pure a vedersi il video e mi dicono che avrebbero fatto un giro in piazza Garibaldi. Chiedo cosa faranno se vedranno il tipo, rispondendo: "L'unica cosa che possiamo fare è identificarlo". Errore mio a fidarmi a non legare la bici nella mia città - come ho già fatto un paio di volte. E dato che lamentarsi non serve a niente - come nemmeno chiamare la polizia - vorrei che questo testo funga da incoraggiamento a tutti quelli che vorrebbero iniziare ad impossessarsi delle cose altrui qui a Trieste: non abbiate paura di osare, in particolare in zona piazza Garibaldi. Tanto anche se vi riprendono in volto mentre rubate e vi beccano al bar pochi minuti dopo sarete intoccabili - ed il mio amico ne era già consapevole. Sono passato anche oggi in piazza Garibaldi, ed il tipo è di nuovo lì, all'ingresso del bar, ma non posso fare niente, tranne scrivere questa bella storia e augurargli di farsi un bel giro con la sua ultima conquista.