"Acqua dalla volta della galleria di Montebello", il video di un lettore

Buonasera, vi invio un breve video registrato ieri pomeriggio (13 dicembre), percorrendo a piedi la galleria in direzione piazza Foraggi, sul lato destro. Si nota una copiosa caduta d'acqua dalla volta, veicolata a terra dalla paratia applicata. Non so se questo era l'obbiettivo dei lavori eseguiti, ma, visto il breve tempo trascorso dall'apertura, sembra che tale flusso stia già rovinando il selciato e la zona circostante. La portata dell'acqua, tra l'altro, sembra più importante di quanto non fosse prima dei lavori. Forse sarebbe opportuno, da parte degli organi competenti, informare i cittadini circa la sicurezza dei dispositivi installati.