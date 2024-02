Al Villaggio del Pescatore la cerimonia conclusiva della tre giorni dedicata al 10 febbraio

Si è conclusa nella giornata di sabato 17 febbraio la tre giorni dedicata al Giorno del Ricordo organizzata dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis. Come ormai da tradizione è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo dedicato ai pescatori esuli dell’Istria alla presenza del sindaco Igor Gabrovec, del presidente del Grupo Ermada Flavio Vidonis Massimo Romita, dei rappresentanti dei Lions Duino Aurisina, degli alpini e delle associazioni culturali locali. A fine cerimonia, presso l’oratorio San Giuseppe, è stato presentato il filmato sulla nascita del Villaggio del Pescatore a cura del gruppo speleologico Flondar. "Istria, Ricordi", questo il nome dell’iniziativa, è un progetto nato per realizzare una mostra dedicata alla nascita di Borgo San Mauro e del Villaggio del Pescatore, al loro rilevanza nella storia e il significato per la comunità locale proprio in occasione del Giorno del Ricordo.