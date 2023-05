Via Antonino di Peco

Intorno alle 4.20 di oggi, Domenica 7 Maggio, un cassonetto della carta in Via Giulia (altezza Giardino Pubblico) ha preso fuoco. Intervento dei vigili del fuoco.

Via Giulia · Cologna - San Giovanni

Incendio nella notte in Via Giulia: in fiamme un cassonetto della carta (VIDEO)