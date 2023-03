"Musica da camera", ecco il libro sulle liriche di un giovane Joyce

Domenica 12 marzo 2023 alle ore 11 alla Libreria Ubik Trieste di piazza della Borsa 15 si terrà la presentazione di "Musica da Camera (Chamber Music)", la traduzione in forma poetica delle 36 liriche giovanili di James Joyce, pubblicata da Castelvecchi Editore, con postfazione di Enrico Terrinoni. Saranno presenti all'evento il curatore Andrea Carloni e Riccardo Cepach, funzionario direttivo culturale presso il Joyce Museum di Trieste. Pubblicato nel 1907, “Musica da camera” è stata apprezzata soprattutto come esercizio di stile, per la musicalità e l’eleganza formale che la traduzione di Andrea Carloni ha voluto riportarci nella struttura delle rime originali, nel flusso ritmico mosso, ove possibile, da una struttura metrica. Le immagini naturalistiche di alberi fioriti, cieli stellati, brezze gentili prendono forma al continuo richiamo di suoni, canti, pianoforti.

Se da un lato omaggiano i contenuti della maniera lirica elisabettiana, dall’altro queste composizioni avviano un incessante lavoro di ricerca sul linguaggio, motore compositivo joyciano la cui espressione resterà costantemente scandita dalla ciclicità, dal ritmo, dalla musicalità. Il libro si chiude con una notevole postfazione di Enrico Terrinoni sul ruolo della traduzione poetica in Joyce. Andrea Carloni ha già pubblicato una raccolta di racconti "Chi mai in qualche dove", un romanzo "Lissy è stata qui" e sta attualmente lavorando a nuove traduzioni e composizioni poetiche. Gestisce il canale YouTube e podcast Spotify "Ritratto di Ulisse", dove propone letture, ascolti e confronti fra le traduzioni italiane del capolavoro joyceano, assieme ad interviste con esperti ed appassionati quali Claudio Strinati, Michele Ciliberto, Gilda Policastro, Maurizio Ferraris, Leonardo Colombati. Riccardo Cepach, è funzionario direttivo culturale presso il Museo Svevo e il Museo Joyce del Comune di Trieste per i quali ha curato numerose mostre, iniziative, fra cui ogni anno lo svolgimento del Bloomsday Triestino.