Karate Audace raccoglie 1500 euro per il Goap di Trieste

GRADO - Karate Audace raccoglie 1500 euro in favore del Goap, tramite uno stage internazionale che si è tenuto sabato 13 aprile al palazzetto dello sport di Grado in occasione dello stage internazionale di Arti marziali Master Budo 2024, con la dimostrazione di Karate per beneficenza "Sensei Hlacia 100 Fights".

La dimostrazione, patrocinata dalla Federazione Mondiale di Karate Kyokushinkairyu, dalla wkko e dalla Federazione Italiana Karate (FIK) consisteva in 100 combattimenti consecutivi della durata di 2’ ciascuno, per un totale di tre ore e venti minuti che il Maestro Hlacia, insegnante della Palestra Audace e da anni figura di spicco del Karate Triestino, è riuscito a concludere dando una dimostrazione di tecnica e resistenza. Tutti gli atleti saliti sul tatami come avversari, hanno versato una quota simbolica di partecipazione, che andando a sommarsi alle donazioni del pubblico ed alla vendita dei gadgets dell'evento permetterà di donare al G.O.A:P. ,centro antiviolenza di Trieste la somma di 1500 euro.

Lo scopo della dimostrazione è stato quello di sensibilizzare le persone sui temi della violenza verso le donne e i bambini, attraverso una prova sportiva di resistenza che segna una netta differenza tra quello che è il combattimento sportivo e la violenza, ribadendo l'assoluta distanza tra questi due concetti. A tale scopo tra i 100 avversari hanno combattuto anche alcune donne, praticanti di arti marziali ed atlete agoniste, volendo rendere ancora più efficace questo messaggio.

"Il rito dei 100 combattimenti è una tradizione del Karate Kyokushinkai, un viaggio percorso da pochi praticanti che hanno dedicato la loro vita allo studio delle Arti Marziali". Lo scopo benefico, l’impegno degli atleti coinvolti ed il calore del pubblico hanno reso estremamente emozionante questa manifestazione che ha cercato, nel suo piccolo, di dare il proprio contributo nell’affrontare una problematica purtroppo ancora attuale.