"La famiglia del Diacono Sgubbi ringrazia"

Pieni di gratitudine per la partecipazione al nostro grande dolore, ringraziamo, pregate per lui e per noi. Dal cielo si ricorderà di tutti. La moglie Giuliana, la figlia Antonella col marito Antonio e la nipotina Giulia. Un ringraziamento speciale al dottor De Paoli amico fraterno per l'assistenza e il conforto nella malattia.