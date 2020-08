"Teddy Reno e Rita Pavone a Trieste per uno show in ricordo di Lelio Luttazzi? Sarebbe fantastico"

Ho appreso dall'articolo apparso sul nostro quotidiano che questo anno decorrono i dieci anni dalla scomparsa del nostro compianto maestro Lelio Luttazzi e inoltre che un'altra celebrità nostrana ha compiuto da poco ben 94 anni, sto parlando naturalmente del “Mulo” Ferruccio Merk, in arte Teddy Reno. Ironia della sorte, tra le tante canzoni che Teddy Reno ha interpretato c'è anche una scritta proprio dal maestro. Leggendo l'articolo ho potuto appunto apprendere inoltre che ci sarà in ottobre, come la moglie Rossana ha ricordato, un appuntamento dedicato proprio al marito, ma a questo punto avrei un sogno nel cassetto che penso sarebbe condiviso da tutti i nostri concittadini ed è quello di invitare Teddy Reno e la grandissima Rita Pavone ad esibirsi in quell'appuntamento magari supportati da alcuni volti noti autoctoni che potrebbero, penso più che degnamente, rappresentare vocalmente quelle splendide melodie che il maestro ha scritto e nello stesso momento interpretare alcune delle altrettanto bellissime canzoni di Ferruccio e perché no anche della sua famosa consorte.

Lo so che mettere assieme due personaggi come questi dividerebbe lo spettacolo in quanto questo non sarebbe più solamente dedicato al ricordo del maestro ma questa mia idea del tutto personale, penso piacerebbe a molti, perchè farebbe rivivere quei meravigliosi tempi in cui questi signori erano i dominatori incontrastati delle scene nazionali. Pensateci. Fabricci Paolo