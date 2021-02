Escrementi di cane sui marciapiedi a Roiano: la segnalazione

Faccio seguito alla mia prima (e invano) segnalazione del mese di luglio 2020 per sensibilizzare chi di competenza su quella che è ormai diventata una silenziosa, nauseante e impotente convivenza con le deiezioni canine lungo i marciapiedi del rione. Noto che ogni settimana un veicolo, attrezzato di spazzole rotanti, percorre le strade del rione per rimuovere le immondizie (?) dal manto stradale. Il passaggio avviene al centro della strada, non lungo i marciapiedi, in quando bisognerebbe applicare preventivamente i divieti di sosta, ma questo provocherebbe gravi disagi agli automobilisti in quanto a Roiano non esistono parcheggi alternativi. In pratica, il veicolo "pulisce sul pulito", sprecando, secondo me, risorse economiche e organizzative. Pertanto, in sostituzione della macchina pulitrice, ripropongo il passaggio settimanale di una motopompa con un forte getto di liquido disinfettante lungo i marciapiedi, in modo da far scivolare gli escrementi sotto i marciapiedi/tombini e, contemporaneamente, disinfettare. Penso sia un'alternativa meno dispendiosa ma soprattutto più utile dal punto di vista igienico del rione. Ringrazio per l'eventuale interessamento.