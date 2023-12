“Politica assente a messa di Natale è occasione perduta”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore:

Qualche settimana fa ho avuto il piacere di conoscere il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, in occasione della messa che ha celebrato nella chiesa di Zindis, nel comune di Muggia. Pur non essendo io un cattolico osservante, sono rimasto colpito, durante l’omelia, dalla forza e passione delle parole con le quali ha rappresentato i principi morali del cristianesimo; pace, amore anche per il prossimo meno fortunato, rispetto per la famiglia, tolleranza, disinteresse. Principi che mi hanno riportato intimamente ai vecchi ricordi degli insegnamenti ricevuti da bambino dalla mia famiglia e dalla scuola. Principi che poi con l’età adulta si fatica ad applicare, perché la vita è un coacervo di situazioni più o meno complesse, dolci, amare, che richiedono grande abilità e talvolta arroganza e brutalità.

Forse l’approssimarsi del Natale o l’età non più giovanile, mi aveva procurato una certa commozione e coinvolgimento. Credo che però davanti a temi così semplici, ma dalla complessa applicazione, non si possa essere insensibili o quantomeno non porre intimamente in discussione il nostro operato, talvolta noi stessi. Sono solo uno dei tanti, ma credo di essere in buona compagnia se affermo che la considerazione per quei principi e per chi ha la forza di esporli liberamente, credendoci, vale il nostro rispetto e molto di più degli espedienti infelici adottati da chi ci amministra; amministra le nostre vite quotidiane ma soprattutto l’educazione ed il futuro dei nostri figli. Alludo ad un’occasione perduta da parte dei rappresentanti della nostra politica locale che – leggo su Trieste Prima del 25 dicembre 2023 – non hanno presenziato alla messa di Natale nella cattedrale di San Giusto. Pur non disconoscendo l’aspra dialettica sul fronte degli immigrati, ogni “buona classe politica” ha sempre tenuto nel giusto rispetto le posizioni contraddittorie, ma forse i tempi son cambiati. Ovviamente senza offesa per nessuno, ma credo che in questo modo non si vada molto lontano.