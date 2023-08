Via Molino a Vapore, 3 · Barriera Vecchia - Città Vecchia

Buongiorno, volevo segnalare in via Molino a Vapore davanti al civico numero 3, una montagna di rifiuti abbandonati. La situazione inizia ad essere insostenibile, i ratti iniziano ad entrare nel portone del condominio. Prego qualcuno di far presente a chi di competenza di venire liberare dai rifiuti e disinfestare la zona. Grazie, Emanuela Sauro