"Laurea e certificazione linguistica per 4 euro l'ora, sfruttamento nei Musei Civici"

Laurea e conoscenza certificata della lingua inglese: questi sono due dei tanti requisiti richiesti agli operai custodi che prestano servizio ai Musei Civici di Trieste, che, da diversi anni, come accade in quasi tutti i musei d'Italia, affidano ad aziende esterne la gestione dei servizi di sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico. Aziende, come Euro&Promos, che richiedono agli aspiranti operatori museali titoli eccessivi e illogici rispetto alla mansione richiesta, a maggior ragione se questa è inquadrata da un contratto che permette di retribuire il lavoratore 4,20 € l’ora.

Il precedente

In un articolo del 31 gennaio l’associazione "Mi Riconosci?" denunciava la situazione di sfruttamento in cui si trovavano i lavoratori esternalizzati dei Musei Civici di Trieste, esprimendo preoccupazione e indignazione nei confronti del nuovo bando di gara del Comune, pubblicato nell’autunno 2020, che legittimava l'aggiudicatario dell’appalto ad assumere gli operatori museali con il contratto “Servizi Fiduciari” e a pagarli 4,20€ l'ora. E così è stato: la scorsa primavera è stata confermata la gestione dei servizi museali alla Società Euro&Promos - della quale l’Assessore Regionale Sergio Emidio Bini è azionista di maggioranza - permettendole così di perpetuare lo sfruttamento già in atto da due anni.

La denuncia di Tryeste

Nel giugno 2019, infatti, i lavoratori dei Musei, sostenuti dal collettivo cittadino Tryeste, avevano denunciato le loro condizioni lavorative e cercato un confronto con l'assessore Rossi, che tuttavia non ha portato alla redazione di un bando più favorevole. Ora l'azienda è alla ricerca di nuovi operatori e di un coordinatore del personale di sorveglianza, che, secondo l’annuncio da lei pubblicato, dovrebbero possedere rispettivamente i seguenti requisiti: "Laurea preferibilmente in Lingue e letterature orientali; storia moderna o contemporanea; conoscenza certificata di una lingua inglese" e "Laurea preferibilmente in Beni culturali, Scienze storiche, Lettere; conoscenza certificata di almeno la lingua inglese; buona conoscenza e utilizzo di Excel e del pacchetto Office".

"Le competenze richieste da Euro&Promos non solo sono oltremodo pretenziose per la posizione lavorativa offerta" - dichiara Federica Pasini, attivista di Mi Riconosci? - "ma non verranno nemmeno ricompensate da un salario adeguato. Come è già stato reso noto, il contratto somministrato ai lavoratori dei servizi di guardiania accoglienza e bookshop nei Musei Civici di Trieste è quello dei “Servizi Fiduciari”, che prevede stipendi sotto la soglia della povertà ed è inadeguato e incoerente con la figura professionale dell’operatore museale". Nonostante l’amministrazione abbia continuato a disinteressarsi delle condizioni dei lavoratori dei musei triestini, è chiaro che in tutta questa storia abbia avuto una rilevante responsabilità. Ora che i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova giunta, si auspica che i nuovi interlocutori siano disponibili a garantire ai lavoratori della cultura condizioni contrattuali e salariali dignitosi a parità di competenza e professionalità.