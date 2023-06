"Immondizie dopo la festa dei bambini, genitori non puliscono, impegnati in calicetti"

Gallery

















Buongiorno per quanto io non abbia niente contro le feste dei bambini, segnalo le condizioni in cui è stato lasciato il parco ieri 10 Giugno 2023. Chiaramente ai genitori, troppo impegnati a ristorarsi con “calicetti” e pizzette, era di troppo disturbo ripulire il letamaio creato dall’evento, e lasciare ai residenti della zona tutto questo spettacolo, e soprattutto alla ditta incaricata dal Comune di ripulire, a spese nostre. Ancora grazie a questi genitori che educano al senso civico le future generazioni e al rispetto dell’ambiente in cui vivono.