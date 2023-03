L’associazione ASTORE-FVG (Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia) organizza una conferenza dal titolo: Gli ingegneri del bosco – i picchi e il loro ruolo nell'ecosistema forestale, che si svolgerà il giorno venerdì 24 marzo alle 20 presso la Casa della pietra "Igo Gruden" ad Aurisina, a cura dell’ornitologo Domen Stanič. La conferenza è patrocinata dal comune di Duino Aurisina. I picchi sono estremamente importanti per l'ecosistema forestale; creando cavità negli alberi offrono ripari e siti di nidificazione non solo a se stessi, ma anche a molti altri animali. A causa di un’inadeguata e troppo intensiva gestione forestale, le popolazioni di alcune specie di picchi sono già fortemente minacciate e localmente addirittura a rischio di estinzione. Durante la conferenza verranno esposte le principali caratteristiche di ben nove specie di picchi presenti nel FVG e in Slovenia e soprattutto l’importantissimo ruolo che svolgono nell'ecosistema forestale.

I contenuti

Verranno descritte in dettaglio tre specie di interesse conservazionistico: il Picchio rosso mezzano, il Picchio tridattilo ed il Picchio dorsobianco. Tramite una ricca selezione di fotografie dell’autore, verranno tracciate le esigenze ecologiche di queste tre specie. Saranno elencate le problematiche riguardanti la conservazione dei picchi e della biodiversità forestale e verranno presentate le attività svolte nell'ambito del progetto “I Guardiani delle foreste naturali”. L’iniziativa ha come obiettivo la conservazione degli uccelli nelle foreste mature della Slovenia e prevede varie iniziative per migliorare l’inadeguata gestione forestale, proponendo azioni per favorire una maggiore biodiversità, preservando l’habitat naturale per le generazioni future. È stata anche effettuata una proficua campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una porzione di foresta da gestire in modo naturale.

Il relatore

Domen Stanič lavora come ornitologo presso il DOPPS – l’Associazione per l'osservazione e lo studio degli uccelli della Slovenia (partner di BirdLife International). Nella riserva naturale di Val Stagnon/Škocjanski zatok a Capodistria e in altre zone della Slovenia si occupa del monitoraggio degli uccelli e dell'analisi dei dati. È molto interessato ai picchi e all'ecologia forestale, soprattutto in relazione alla biodiversità legata al legno morto. Nell’ambito del progetto “I Guardiani delle foreste naturali” sta conducendo uno studio sul Picchio dorsobianco, con l’ausilio anche della telemetria satellitare. Attraverso il suo sito web www.wild-slovenia.com e sui social network promuove attivamente l’avifauna e la biodiversità della Slovenia.