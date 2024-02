San Patrizio: musica e danze folk irlandesi all'Ippodromo

TRIESTE - Per la prima volta a Trieste, la domenica di San Patrizio (17 marzo, dalle ore 17:00), sbarca all'ippodromo il festival, ad ingresso gratuito, della musica e delle danze folk ed irlandesi. Musica e balli dal vivo, chioschi forniti di birra verde, birra Guinness (e forse anche idromele) ed una selezione di specialità e cibi (panini, fritti, dolci e molto altro) per festeggiare la domenica più verde dell'anno. Ad animare la serata l'irish e celtic folk rock dei To Loo Loose. Se non li hai già visti dal vivo nei più importanti festival celtici di Trieste e non solo, preparati al divertimento, con musiche cucite sui ritmi e sugli scatenati sincopati dell’isola verde, con un sound rockeggiante, capace di far rivivere i brani della tradizione irlandese in composizioni completamente nuove, sempre bagnate da piacevoli sonorità folk.

Prima di loro l'omaggio all'Irlanda passa attraverso la rock band che ha portato Dublino in tutto il mondo, gli U2. Non un semplice tributo ma un un viaggio emozionale senza tempo, un'esperienza che rievoca le tappe cruciali dell'ultima grande Rock band del pianeta. Attraverso una selezione di brani iconici e tesori nascosti, l'evento racconta non solo le sonorità, ma l'anima e l'essenza delle emozioni che hanno reso leggendaria la musica di Bono e soci. Dopo il successo a teatro tornano a Trieste, dopo qualche anno di lontananza, i 500 pounds.