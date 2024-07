Pista ciclabile sulle rive: il suggerimento di una lettrice

Gentilissimi, senza nulla togliere alle navi da crociera che sicuramente portano se non altro beneficio economico alla città, mi chiedevo se si potesse mettere le transenne oltre alla pista ciclabile anziché a ridosso del marciapiede. Questa operazione, di un paio di metri che non credo siano fondamentali, non obbligherebbe i ciclisti a passare sulla strada. Sia prima che dopo al tratto evidenziato davanti alla stazione marittima, la delimitazione risulta fissa e direttamente oltre alla ciclabile.