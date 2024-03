"Con la chiusura della Coop di Poggi Paese il rione resta senza supermercato"

TRIESTE - Tra circa un mese il supermercato Coop di Campo Metastasio nel rione di Poggi Paese, chiuderà l’attività. Gli abitanti della zona ne sono venuti a conoscenza in questi giorni solo con il passaparola. Si troveranno praticamente dall’oggi al domani con un grave disservizio. In una zona molto popolata come questa era, per molte persone l’unico punto di riferimento per fare la spesa e fatto da non sottovalutare, anche punto di incontro/socialità quotidiana. I numerosissimi supermercati sorti negli ultimi anni uno dopo l’altro e uno vicino all’altro si trovano lungo la via Flavia, via Valmaura, via Dell’Istria. Sembrano vicini ma non lo sono affatto, sopratutto per persone che per vari motivi hanno difficoltà a muoversi. Anche volendo non c'è nemmeno un autobus diretto e non è che voltando l’angolo si trova un altro supermercato. Si richiede con urgenza un intervento da parte di chi può interessarsi al problema (comune o altri?) al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali come questi, sostituendo la Coop che ha deciso di lasciare dopo tantissimi anni con altra catena di pari livello di servizio e assortimento come Conad/Famila eccetera. Grazie per non lasciare questa zona isolata.