Premio letterario LuccAutori, tra i vincitori un ex studentessa dell'Università di Trieste

Tra i vincitori del Premio nazionale Racconti nella rete 2021, organizzato dal Festival LuccAutori, c'è anche una ex studentessa di chimica dell'università di Trieste, Teresa Celestino: https://www.raccontinellarete.it/?p=46683 E infatti Trieste viene ricordata nel racconto: https://www.raccontinellarete.it/?p=45735 Salentina di nascita, mitteleuropea per scelta, pontina d’adozione; folgorata da breve parentesi meneghina. Marchiata fino al dottorato dagli studi di Chimica, "ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio" (Hector Schmitz, parole sue). Docente liceale di Scienze Naturali, legge libri in modo compulsivo e scrive ogni tanto. Dopo anni di scrittura scientifica e didattico-divulgativa, si cimenta ora nella narrativa.