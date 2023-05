Il quadro "Il Burlo" va all'asta: il ricavato sarà donato alla ricerca

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 6 maggio scorso, presso la sala Xenia, in occasione del Vernissage della mostra Azul, del pittore contemporaneo Alessandro Siviglia, a cura di Emanuela Audia, l'artista ha realizzato insieme ai partecipanti un quadro dal titolo "Il Burlo", che può essere acquistato con un'offerta libera, partecipando all'asta di beneficenza e il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica dell'ospedale infantile Burlo Garofolo. Il quadro rappresenta una madre con in braccio il figlio, in un angolo in cui ci sono dei giochi. Il bambino si diverte a far volteggiare in aria delle sfere colorate, mentre è comodamente sorretto dalla mamma. In alto nel cielo, la luna è triste, piangente come la madre, sul cui volto scende una lacrima, il suo cuore, come si vede al centro della figura, è in sospeso, attende. La scena si staglia su di un cielo giallo, preludio di un sole che sorgerà, spazzando via una notte di luna buia e piangente, è un quadro di speranza...come la ricerca. Le offerte possono essere presentate fino al 13 maggio entro le ore 11:00, direttamente in sala Xenia compilando il cartoncino con nome cognome numero di telefono e proposta, oppure inviando una e-mail alla curatrice Emanuela Audia, all'indirizzo info@audiartcurator.it L'intero ricavato sarà destinato alla ricerca. Gli orari della mostra sono: mattina 11:00-13:00 e pomeriggio 18:30-20:30, la mostra termina sabato 13 alle 11:30 con un brindisi di saluto.