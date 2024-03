Via delle Settefontane, 14 · Barriera Nuova - Città Nuova

Via delle Settefontane, 14 · Barriera Nuova - Città Nuova

L'ennesimo episodio in cui qualcuno pensa di eliminare rifiuti ingombranti lasciandoli per la strada. E nessuno che segnala questa gentaglia. Né le forze dell'ordine fanno nulla per risalire ai responsabili e sanzionarli. Andrà sempre peggio