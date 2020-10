Via dei Bonomo, installato cartello contro 'parcheggi selvaggi': "Grazie sindaco"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei residenti di via dei Bonomo

Siamo un gruppo di residenti in via dei Bonomo In data 12 ottobre scrivemmo una mail al sindaco Di Piazza segnalando il degrado che si stava creando Parcheggi riservati alle moto avevano grosse buche e segnaletiche assenti , oltre a essere costantemente occupati dalle macchine che non permettono ne di poter parcheggiare gli scooter , provocano intralci sul marciapiedi e costringono camminare in mezzo alla strada. Con grande piacere abbiamo visto che sono stati messi i cartelli che segnalano l' inizio dei lavori di qualificazione della via dei Bonomo in data 30 ottobre. Ringraziamo quindi il nostro sindaco per aver accolto i nostri disagi e aver provveduto celermente Grazie sindaco I residenti di via dei Bonomo