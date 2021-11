“Lieto fine” in piazza Oberdan: bambino smarrito ritrova la mamma grazie a un gruppo di giovani (SEGNALAZIONE)

Volevo segnalare un evento accaduto ieri pomeriggio, sabato 20 novembre. Vicino al capolinea del tram in piazza Oberdan un gruppo di ragazzi, M.G., T.M., T.S., C.S., C.V., N.A. e N.C di 14 e 15 anni, mentre stavano passeggiando, hanno notato un bambino di 5 anni che stava chiamando la mamma e si aggirava da solo. Avvicinati con molta calma al bambino hanno chiesto notizie di dove fosse la mamma. Il bambino, un pò preoccupato ma sereno, ha riferito che mentre stavano giocando ad acchiapparella si è girato e non aveva più visto la madre. I ragazzi, dopo aver chiesto a qualche passante se avessero informazioni, hanno poi prontamente chiamato la Questura di Trieste che poco dopo hanno richiamato i ragazzi avvisando che la madre, disperata, era appena arrivata in Questura per la denuncia. La volante è giunta sul posto, la madre è scesa e ha abbracciato felice il suo piccolo, ringraziando i ragazzi con tutto il cuore.